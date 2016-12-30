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الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

eldjazair 30 ديسمبر 2016 العالم تعليق واحد 58 زيارة

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رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن عنه يوم الخميس بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة داعية كل الأطراف إلى ترجيح نهج المصالحة الوطنية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف: “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها”.
و”إذ نذكر بموقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية, فإننا ندعو الأشقاء السوريين والأطراف المعنية بالأزمة إلى تغليب لغة الحوار وترجيح نهج المصالحة الوطنية من أجل إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على سيادة الشعب السوري واستقلاله و سلامة و وحدة أراضيه”, يضيف ذات المسؤول.
وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت اول امس الخميس عن وقف شامل للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية اعتبارا من منتصف ليلة الخميس.
ق.و

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    5 مارس 2017 في 15 h 26 min

    Aux gouvernements des pays de l’Onu de mettre fin a ces guerres en Irak en Syrie en Libye en Yémen en Mali en Afghanistan en Ukraine aujourd’hui urgent pour éviter la vengeance d’ALLAH par un cataclysme a l’échelle planétaire pire que le tsunami de Japon météorite de Russie 2013 volcan d’Islande un homme averti en vaut deux merci.

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