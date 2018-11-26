أدانت الجزائر عملية إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا في 2 أكتوبر الماضي، وقالت أنها”مقتنعة” بأن العدالة السعودية ستمكن من تسليط الضوء على هذه القضية.

وأوضح، أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن ” الجزائر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوة وتعاون متينة وتتقاسم معها مصيرا مشتركا، تعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء على هذا الاغتيال”.

كما أوضح نفس المسؤول أن ” الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة السعودية حول اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية يوم 16 نوفمبر المنصرم”، وأضاف أن الجزائر التي تدين “بقوة” الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت إليها العدالة السعودية حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها” حسب بن علي الشريف.

وبهذا تكون الجزائر قد أدانت الجريمة التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشفي الذي مضى على عملية قتله أزيد من شهر ونصف، والذي شغلت قضيته الرأي العام الدولي

وتأتي هذه الإدانة مع قرب الزيارة التي سوف يقوم بها ولي العد السعودي محمد بن سلمان للجزائر بداية الشهر القادم، في إطار جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية بدأها من الإمارات.

ر.خ