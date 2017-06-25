الأحد , يونيو 25 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجزائر تدين بشدة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

الجزائر تدين بشدة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

eldjazair 25 يونيو 2017 الحدث اضف تعليق 47 زيارة

أعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف امس السبت عن إدانة الجزائر الشديدة للمخطط الإرهابي”الدنيء والبائس”الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف يوم الجمعة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية”ندين بشدة المخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر هذا الشهر الفضيل” .
وأضاف بن علي الشريف قائلا:”وإذ نجدد شجبنا لكل عمل إجرامي يمس وينتهك حرمة البقاع المقدسة ومعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية فإننا نجدد رفضنا لآفة الإرهاب ونؤكد على ضرورة العمل على اجتثاثها ومحاربتها في شتى أشكالها كما نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا”.
ق.و

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

مفتي أستراليا: غرة شهر شوال.. غداً الأحد

          أعلن مفتي المسلمين في أستراليا أن غدا الأحد هو غرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super