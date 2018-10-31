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الجزائر تدين “بشدة” التفجير الإرهابي بتونس

أكدت تضامنها المطلق مع جارتها الشرقية:
الجزائر تدين “بشدة” التفجير الإرهابي بتونس

eldjazair 30 أكتوبر 2018 الثقافة اضف تعليق 40 زيارة

أدانت الجزائر “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، “ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس”.
وأضاف قائلا: “وإذ نتقدّم بأخلص عبارات المواساة لأسر المصابين من أفراد الشرطة والمواطنين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل، فإننا نؤكد عن تضامننا الكامل ووقوفنا الدائم مع تونس الشقيقة حكومة وشعبا في وجه هذه الآفة البغيضة”.
وأعرب بن علي شريف عن “شجب الجزائر القوي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تدل على أن الإرهاب خسر كل رهاناته ويئس من زعزعة استقرار هذا البلد الشقيق ونعرب عن ثقتنا بأن تونس القوية بمؤسساتها وبتلاحم شعبها قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.
ف-س

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