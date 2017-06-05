“الجزائر تدين بشدة اعتداءات “لندن بريج” و”بورو ماركت

أدانت الجزائر “ببالغ الشدة” الهجومات الإرهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية، معربة عن “تضامنها” مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات الضحايا البريطانيين ومن باقي الجنسيات.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن “بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم إرهابي ندينه ببالغ الشدة“.

وأردف يقول “نبقى على يقين بأن مرتكبي هذه الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب والعنف، لن ينجحوا أبدا في اثباط عزيمة الشعوب والمجتمعات على مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاثه والقضاء على الإيديولوجية التي تدعمه“.

وأضاف أنه “في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات وحكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان“.

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول “نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي سعينا المشترك من أجل القضاء على الإرهاب على كافة الجبهات سوية وبشكل منسق“.