الإثنين , يونيو 5 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / “الجزائر تدين بشدة اعتداءات “لندن بريج” و”بورو ماركت

“الجزائر تدين بشدة اعتداءات “لندن بريج” و”بورو ماركت

yassin bouras 4 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 47 زيارة

أدانت الجزائرببالغ الشدةالهجومات الإرهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية، معربة عنتضامنهامع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات الضحايا البريطانيين ومن باقي الجنسيات.  

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنبريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم إرهابي ندينه ببالغ الشدة“.

وأردف يقولنبقى على يقين بأن مرتكبي هذه الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب والعنف، لن ينجحوا أبدا في اثباط عزيمة الشعوب والمجتمعات على مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاثه والقضاء على الإيديولوجية التي تدعمه“.

وأضاف أنهفي هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا ومع عائلات وحكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان“.

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القولنجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي  سعينا المشترك من أجل القضاء على الإرهاب على كافة الجبهات سوية وبشكل منسق“.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

تبون يعرض مخطط عمل الحكومة يوم 18 جوان على نواب البرلمان

من المنتظرأن يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة يوم 18 جوان على نواب البرلمان وذلك …

تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    4 يونيو 2017 في 16 h 36 min

    Aux terroristes de Daech et Boko Haram dans le monde de poser leurs armes immédiatement et aux pays musulmans d’appliquer la charia islamique immédiatement pour éviter l’extermination ce Ramadhan 2017 des pays musulmans et non musulmans par ces punitions d’ALLAH les séismes plus 7 tsunami volcan les inondations ouragan typhon les tempêtes de sable les foudres les tornades grêlon les météorites les boules de feu astéroïde.

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super