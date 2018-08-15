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الجزائر تدين الاعتداء الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني

eldjazair 15 أغسطس 2018 الحدث اضف تعليق 20 زيارة

أدانت الجزائر أمس الاعتداء الذي استهدف الثلاثاء مقر البرلمان البريطانيي معربة عن “تضامنها التام” مع الحكومة البريطانية.
و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوأج يقول “إننا ندين الاعتداء بالدهس المتعمد بسيارة الذي استهدف يوم أمس 14 أوت 2018 مقر البرلمان البريطاني”.
و تابع يقول “نود ان نعبر عن تعاطفنا التام مع الجرحى و عن سعادتنا كون هذا الاعتداء الاجرامي لم يخلف قتلى ضمن المواطنين الابرياء”.
و اضاف الناطق باسم وزارة الخارجية يقول “كما نود ان نؤكد للحكومة و الشعب البريطاني الصديق عن دعمنا و تضامننا التام”.

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