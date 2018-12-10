انطلقت أمس أشغال المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش،لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة ،المنظم من طرف الأمم المتحدة بحضور وفد وزاري جزائري هام وسيتم اعتماد الميثاق الدولي بموافقة 150 بلدا عضو من أجل هجرة آمنة ومنظمة ويعد المؤتمر التاريخي تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، وسيجسد المؤتمر انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة والاتجار بالبشر.

شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على رأس وفد هام أمس بمراكش في أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وانطلقت أشغال المؤتمر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بانتخاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمغرب ناصر بوريطة، رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وأكد أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفا أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، غوتييريس، أن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الولوج إلى فرص الشغل وبالتالي الحد بطريقة ناجعة من الاتجار في البشر.

ويعرف مؤتمر مراكش ،الذي تتواصل أشغاله على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري الذي يعد ثمرة 18 شهرا من المفاوضات المكثفة، مشاركة ما لا يقل عن 150 بلدا عضوا، حسب الأمم المتحدة، التي تتوقع أيضا حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات في هذا الموعد العالمي الهام اليوم الثلاثاء.

وشهد المؤتمر، الذي يسعى لتبني الممارسات الفضلى في مجال الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول، المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يشكل حسب الأمينة العامة لهذا المؤتمر، لويز أربور، وثيقة “أساسية” من أجل ضمان تدبير أفضل لقضية الهجرة.

ويذكر أن الأمم المتحدة تبنت إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، قررت الجمعية العامة خلاله تطوير ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، وعقب تتميمه في 13جويلية 2018، تستعد الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، اليوم لتبنيه في مؤتمر مراكش.

رزاقي.جميلة