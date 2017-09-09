عبرت الجزائر يوم أمس الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن “انشغالها العميق” إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الإعلامية والمرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار ل”حماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل”.

وفي رد فعل للمعلومات المتداولة من طرف مصادر عديدة مفادها ارتكاب أعمال عنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانماري اكد بن علي شريف أن “المآسي التي تجري في ميانمار بعيد عن الاعين و التي يتعرض اليها مسلمو الروهينغا بلغت درجة لا توصف من البشاعة حسب المعلومات التي تتناقلها العديد من المصادر الاعلامية” مؤكدا ان “هذا العنف يعد مصدر انشغال كبير” بالنسبة للجزائر.

و اردف يقول في هذا الصدد “ندعو حكومة ميانمار لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتسليط الضوء على اعمال العنف هذه و القيام بدورها في حماية مواطنيها من الروهينغيا المسلمين”.

وخلص الى ان المجتمع الدولي مدعو ايضا الى “تحرك عاجل في اطار مجلس الامن الاممي و المحافظة السامية للاجئين لوضع حد للعنف الممارس ضد هؤلاء السكان و الوقاية من مأساة انسانية باتت محاورها ترتسم كل يوم أكثر”.

نسرين محفوف