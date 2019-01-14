خفضت الجزائر مطلع جانفي الجاري إنتاجها النفطي بحجم يتراوح بين 24 ألف و25 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق الخفض المبرم في ديسمبر 2018 بفيينا بين أعضاء “أوبك” وشركائها من المنتجين خارج المنظمة.

وكشف نائب رئيس الاستكشاف والإنتاج بمجمع سوناطراك، صالح مكموش، بأنّ الجزائر شرعت مطلع جانفي الجاري في خفض انتاجها النفطي بحجم يتراوح بين 24 ألف و25 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق الخفض المبرم في ديسمبر 2018 بفيينا، وقال المتحدث على هامش زيارة العمل إلى ولاية ورقلة بأنه قبل إجراء هذا التخفيض بلغ انتاج الجزائر من النفط 1,08 مليون برميل يوميا.

ويذكر أن منظمة “أوبك” اتفقت مع الدول المنتجة غير الاعضاء في ديسمبر الماضي على خفض الانتاج النفطي بواقع 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 جانفي 2019 لفترة مبدئية قدرها 6 أشهر. وبموجب هذا الاتفاق ستقوم الدول الـ 15 لأوبك بخفض 800 الف برميل يوميا بينما تقوم الدول العشر الشريكة للمنظمة في الاتفاق بخفض 400 ألف برميل يوميا.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح أكد مؤخرا في تصريحات صحفية بأن بلاده ستخفض صادراتها البترولية ابتداء من يناير بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنوفمبر قصد تحقيق الاستقرار في السوق. من جهته أعلن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك عن شروع بلاده في خفض مستوى انتاجها مشيرا إلى أنّ حجم الخفض يمكن أن يبلغ 50 الف برميل يوميا بنهاية الشهر الجاري مقارنة ب30 الف برميل يوميا في الوقت الحالي.

ومن ناحية أخرى، سجلت أسواق النفط انخفاضاً في أسعارها بنسبة 1 بالمائة امس الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة 60 سنتا وبنسبة 1 بالمائة عن سعر التسوية السابقة ليبلغ 59,88 دولار للبرميل. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا وبنسبة 1,1 بالمائة عن التسوية السابقة إلى 51 دولارا للبرميل.

عمر ح