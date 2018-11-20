منحت الجزائر حوالي 36.7 مليون دولار لتمويل الميزانية المالية للاتحاد الإفريقي، وهو المبلغ المقدم من طرفها خلال السنة الحالية 2018 في الوقت ذاته، تعبر الجزائر عن خشيتها من تأثير الممولين الدوليين على القرارات السيادية للمنظمة الإفريقية.

ووفق وثيقة عن الاتحاد الأفريقي، تغطي الجزائر بمعية بعض البلدان الإفريقية مثل مصر ونيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا بالنسبة للسنة المالية 2018، 48% من ميزانية دول الاتحاد الأفريقي، حيث تشارك هذه الدول بشكل منصف بمبلغ 36.7 مليون دولار لكل منها، أي ما يعادل 183.9 مليون دولار (من أصل 318.2 مليون دولار)، بيد أن الواقع يظهر أن ميزانية الاتحاد الإفريقي تغطيها مساهمة الدول والشركاء الدوليين، وبالنسبة لعام 2018، ساهم هؤلاء الشركاء بمبلغ 451.1 مليون دولار، أي أكثر من جميع الدول الأعضاء الـ55 مجتمعة.

وقد عبرت الجزائر على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى عن خشيتها من أن تصبح مسألة التمويل المالي وسيلة أخرى للضغط على الاتحاد الأفريقي، حيث قال أويحيى إن “الهيئة يجب أن تبقى تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء فيه”، معتبرًا أنه “بهذه الطريقة سيمثل الشعوب الأفريقية أحسن تمثيل”.

إسلام.ك