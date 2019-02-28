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الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا في النظام الصحي

حسب تقرير لأفضل شعوب العالم من حيث الحالة الصحية:
الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا في النظام الصحي

islam kaab 27 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 134 زيارة

إحتل النظام الصحي الجزائري، المركز الرابع إفريقيا، وفقا لما جاء في المؤشر الدولي لبلومبرغ 2019، حول أفضل شعوب العالم من حيث الحالة الصحية، والذي نشر مؤخرا و على الرغم من احتلال الجزائر مرتبة جيدة على المستوى الإفريقي فإنها لا تزال بعيدة عن أفضل 50 دولة.
وحسب ذات التقرير فحلت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى لأول مرة، برصيد 62.56، تليها تونس بـ 59.59 ، ثم نيجيريا الثالثة 55.33 ، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة بـ 44.22، متقدمة على مصر.
وعلى الرغم من احتلال الجزائر مرتبة جيدة على المستوى الإفريقي، فإنها لا تزال بعيدة عن أفضل 50 دولة، والتي نجد فيها دولا من منطقة الشرق الأوسط ، مثل قطر التي جاءت بعد البحرين في المرتبة 37 عالميا، ثم لبنان 39 ، والإمارات العربية المتحدة 46 ، وعمان في المرتبة 49 ، حسب مؤشر بلومبرغ.
وفي غضون ذلك، جاء اليابانيون وهم من أطول الشعوب عمرا، في المرتبة الرابعة، والسويسريون في المرتبة الـ 5 والسويديون المرتبة السادسة والأستراليون في الـ7 والسنغافوريون في الـ8 والنرويج في المرتبة الـ9 .
رزاقي.جميلة

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