كشف تقرير صادر عن مؤسسة “برتلسمان”، بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة أن الجزائر في المرتبة الثانية عربياً والمركز الـ68 عالميا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، الذي شمل 156 دولة حول العالم.

وحسب تقرير المؤشر لعام 2018، فقد تصدرت الإمارات، الدول العربية والمركز الـ60 عالمياً، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية عربياً والمركز الـ68 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثالث عربياً، والـ77 عالمياً. وجاءت تونس في المركز الرابع عربياً والـ78 عالمياً، في حين جاءت البحرين في المركز الخامس عربياً والـ80 عالمياً، والأردن في المركز السادس عربياً والـ91 عالمياً، ثم سلطنة عمان في المركز السابع عربياً، والـ94 عالمياً، ومصر في المركز الثامن عربياً والـ97 عالمياً ثم الكويت في المرتبة الـ105 عالمياً والتاسعة عربياً.

وتستند مقاييس مؤشر “أهداف التنمية المستدامة”، إلى 17 هدفاً، قامت بوضعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في رؤية يؤمل في أن تجني ثمارها بحلول عام 2030. وشملت الأهداف القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتمكن الدول من الحصول على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

كما شملت الأهداف تحقيق النمو الاقتصادي، والصناعة، والابتكار، والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، وإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والمساهمة الفعالة في العمل المناخي، والاهتمام بالحياة تحت الماء وفي البر، علاوة على تحقيق السلام والعدل، وإيجاد المؤسسات القوية.

وتجدر الإشارة إلى أن صدارة ترتيب المؤشر عالميا جاءت من نصيب السويد، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، وفنلندا في المرتبة الثالثة، ثم ألمانيا في المركز الرابع، وفرنسا في المرتبة الخامسة، والنرويج في المرتبة السادسة، وسويسرا في المرتبة السابعة، وسلوفينيا في المرتبة الثامنة، والنمسا في المرتبة التاسعة، في حين جاءت أيسلندا في المركز العاشر.

عمر حمادي