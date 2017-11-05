تنظّـم اليوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر ورشة إقليمية حول موضوع “الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية في العمل ودور الحوار الاجتماعي”. بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي – بن عكنون.

وللإشارة، تندرج هذه الورشة في إطار تجسيد النشاطات المسجلة ضمن برنامج التعاون جنوب – جنوب للدول الإفريقية، والمسطر من طرف مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي، بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وستعرف مشاركة وفود ثلاثية التشكيلة (ممثلي الحكومات والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين) للدول الإفريقية المشاركة في التعاون جنوب- جنوب، ويتعلق الأمر بدول مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال وغينيا، وكذا ممثلو الحكومة، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بالجزائر، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية للعمل.

رزاقي جميلة