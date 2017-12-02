أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى على هامش بأبيدجان أن الجزائر ستحتضن في ديسمبر 2017 ندوتين إفريقيتين هامتين حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

و قال أحمد أويحيى الذي مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الـ5 بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن ” الجزائر ستحتضن يومي 10 و 11 ديسمبر 2017 بوهران ندوة إفريقية هامة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا تنظم بالشراكة مع مجلس السلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي “، وأوضح أحمد أويحيى الذي قدم بهذه المناسبة وثيقة حول التزام الجزائر بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا أن هذه الندوة ستسجل مشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و مختلف المنظمات و المؤسسات الإقليمية و الدولية إضافة إلى أكثر من عشرين بلدا من القارات الأخرى “.

كما أعلن الوزير الأول أويحيى أن الجزائر ستحتضن أيضا يومي 13 و 14 ديسمبر 2017 بقسنطينة ندوة إفريقية هامة تخصص لدور المرأة في الوساطة المتعلقة بالتصدي للتطرف والإرهاب وقد انطلقت أشغال القمة ال5 للاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت شعار الاستثمار في فئة الشباب من أجل التنمية المستدامة.

كما جدد الوزير الأول أحمد أويحيى استعداد الجزائر لدعم كل مبادرة تصب في اتجاه تعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، وأوضح أويحيى في تصريح للإذاعة الوطنية أن ” الإرهاب في إفريقيا يتنامى ويهدد عددا متزايدا من البلدان”، معتبرا أن ” الطابع الشمولي للتهديد الذي تحمله هذه الظاهرة يفرض على المجموعة الدولية عموما وعلى بلداننا مزيدا من التشاور والتعاون وأضاف المتحدث ذاته أن ” منظمتنا وأمام كثرة الاعتداءات الإرهابية في مختلف مناطق قارتنا وكذا اتساع فضاء النشاط الإجرامي، اتفقت على مجموعة إجراءات في مستوى الأخطار الحاضرة والمستقبلية المترتبة على هذه الآفة “.

إسلام كعبش