تحتضن الجزائر يومي 14 و15 فيفري مؤتمرا دوليا حول الاحتلال الصهيوني وواقع حقوق الإنسان في فلسطين تحت عنوان “خمسون عاما من الاحتلال واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة سنة 1967″ حسب ما أعلنت عنه بعمان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي لخضر .

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الجزائر التي تعتبر قضية فلسطين وقضية القدس المتفرعة عنها وكذا الوضع الإنساني للفلسطينيين في ظل الاحتلال وسياساته القمعية والإبادية الممنهجة على أتم الاستعداد لاستضافة المؤتمر بالاشتراك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بفلسطين والذي كان مراقبا تنظيمه بالعاصمة الجزائر خلال شهر ماي المنصرم.

وقالت بن زروقي في الاجتماع الطارئ للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول القضية الفلسطينية أن المؤتمر دعيت إليه شخصيات دولية مثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الاممي حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى رؤساء ومسؤولي المؤسسات الوطنية المنطوية تحت لواء الشبكة العربية وكذا ممثلي المجتمع المدني”.

وسيتناول هذا اللقاء الدولي الوضع القانوني للأراضي المحتلة والقانون الدولي الجنائي والاحتلال الصهيوني والاحتلال الصهيوني وأجندة 2030 للتنمية المستدامة إضافة إلى استعراض الاستراتيجيات المتاحة بعد حصول فلسطين على صفة دولة ملاحظة غير عضو في الأمم المتحدة .

وحسب ذات المسؤولة فانه يرتقب أن يتوج المؤتمر بتوصيات تكون لها “آثار إيجابية” على حقوق الإنسان الفلسطيني لا سيما بعدما حققته القضية الفلسطينية من تقدم في المحافل الدولية ولدى الرأي العام العالمي بهد انكشاف انحياز اكبر دولة لسياسات الكيان الصهيوني وتقاطع إستراتيجيتها في المنطقة”.

واعتبرت بالمناسبة بان العرب “مطالبون” اليوم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الذي يعاني فيه من تصاعد الانتهاكات المستمرة لحقوقه المشروعة والمكرسة بمقتضى الشرعية الدولية وذلك بسبب استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية وسياسات الاستيطان والتهويد والممارسات التعسفية القمعية خرقا للأعراف والقوانين الدولة وخاصة منها المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني”.