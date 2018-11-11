أعلنت محافظة المهرجان الدولي للسينما بالجزائر العاصمة، تحت إشراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن الدورة التاسعة للمهرجان ستنظم من 1 إلى 9 ديسمبر 2018 بقاعتي إبن زيدون و زينات، بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة

وسيكون هذا المهرجان، الذي يكرس موضوعاته للأفلام الملتزمة

وحسب المحافظة، فإن انتقاء الأفلام المشاركة في المنافسة الرسمية، وقع اختيارها على مجموعة أعمال ستعرض لأول مرة على الشاشة الكبيرة، و كذا حديثة الإنتاج جزائرية و أجنبية تمثل 14 دولة، فيما سيكون التحضير لعرض الأفلام المشاركة بقاعتي إبن زيدون و زينات بمعدل 3 حصص في اليوم