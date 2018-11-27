تستضيف الجزائر يومي 3 و4 ديسمبر المقبل المؤتمر الوزاري الإقليمي حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، وسيكون هذا المؤتمر فرصة هامة لتعزيز دائرة النقاش حول الاقتصاد البحري وتنفيذ مشاريع وخلق ديناميكية جديدة حول هذا الموضوع الهام،بمشاركة ممثلو الدول الأعضاء 5 + 5 وممثلين عن المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل البحر المتوسط .

وتهدف مبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط التي أطلقت في أبريل 2017 ، إلى إرساء أساسيات العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلامة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة الزرقاء، الى جانب إنشاء مناصب شغل والحفاظ النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي،وتولي الجزائر أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الكامل وتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط عن طريق عقد العديد من الشراكات التنفيذية والتعاون القوي والمستدام خاصة فيما تعلق بالاقتصاد الأزرق.

من جهته كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود أن الجزائر خصصت حوالي 40 مليار دولار للاهتمام بالساحل والاقتصاد الأزرق خلال 20 سنة الماضية،وأوضح الوزير،على هامش مداخلته في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق المستدام بنيروبي الكينية أكد أهمية التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام والمشاريع الهيكلية الكبرى التي أنجزتها الجزائر لتحقيق اقتصاد ناجح وعصري، مضيفا أن الجزائر قامت بدور رائد في مد شبكات الألياف البصرية لأكثر من ألفي كيلومتر على مستوى البحر الأبيض المتوسط،مشيرا الى أن الجزائر تقوم بتعبئة إمكانات مالية ومادية معتبرة وتكييف ترسانتها القانونية بهدف رفع تحدي التحول الاقتصادي البيئي والطاقوي، هذا وسيتم خلال اللقاء المصادقة على مشروع خلال أشغال الندوة الوزارية التي ستتم في الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل،وسيحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء 5 + 5 (الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال) وممثلين عن المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل البحر المتوسط إضافة إلى المراقبين (مشاريع التعاون للمفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”)،كما سيعرف الاجتماع أيضا مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ي وزارة الدفاع الوطني وزارة البيئة والطاقات المتجددة ، وزارة الأشغال العمومية والنقل ي وزارة السياحة والصناعات التقليدية ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب ذات البيان.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعد الفاعل الرئيسي في هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

رزاقي.جميلة