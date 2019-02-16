الجزائر تحتضن الدورة الـ 38 للجنة المرأة العربية

تحتضن الجزائر يوم الأحد القادم الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وحسب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أكدت هذا اللقاء الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،وسيعقد بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة بحضور الوزراء المكلفين بشؤون المرأة في الدول العربية

وستتوج هذه الدورة بالإعلان عن الوثيقة الختامية التي ستعرض على الدورة الـ63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة خلال اجتماعها المقبل المقرر شهر مارس 2019 بنيويورك،وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، قد جددت الدعوة لنظرائها العرب للمشاركة المكثفة والفعالة في أشغال الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية وذلك خلال ترأسها مؤخرا بالقاهرة الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ63 للجنة الأمم المتحدة بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية،وشاركت الوزيرة أيضا بالعاصمة المصرية في المشاورات التي أجراها الوزراء الأفارقة بالقاهرة لإثراء المادة الأولية للوثيقة الختامية للدورة سالفة الذكر، مثمنة الأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات الوفد الجزائري وملاحظاته ضمن نص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الإفريقي التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة المقرر عقدها بنيويورك من 11 إلى 22 مارس القادم

رزاقي.جميلة