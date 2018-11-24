تحتضن الجزائر رسميا الأيام الدولية الطبية الرابعة للأورام السرطانية لوهران المقررة يومي 6 و 8 ديسمبر القادم وسيشكل سرطان الجهاز الهضمي لاسيما القولون محور اللقاء .

و ستعرف هذه الأيام حضور أكثر من 400 مشارك الذين سيسلطون الضوء على بعض المواضيع ذات الصلة بالمحور الذي سيتم مناقشته وعرض معارفهم خاصة في ميادين سرطان الجهاز الهضمي منها العلاج بالأشعة و العلاج الكيميائي و العلاج المستهدف وغيرها .

ويأتي هذا في ظل إرتفاع عديد المصابين بسرطان الجهاز الهضمي حيث تقدر العديد من الجهات المختصة أن سرطان القولون على وجه الخصوص في “إرتفاع مرعب” عند الرجال و النساء.

و في الجزائر فان هذا النوع من السرطان مصنف في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة عند الرجال و الثالث عند النساء وفي ارتفاع من سنة الى أخرى في الجزائر حيث يتم تشخيص سنويا مابين 10 آلاف الى 12 ألف حالة جديدة للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي (المعدة والمريئ و الكبد و بنكرياس و المستقيم).

و تنظم هذه التظاهرة من طرف كلية الطب لجامعة وهران 1 ” أحمد بن بلة ” والمركز الاستشفائي الجامعي لوهران بالتعاون مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة و تحت اشراف جمعية طب الاورام السرطانية لوهران.

رزاقي.جميلة