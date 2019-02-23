إحتضنت أمس الجزائر، أول دورة تفاعلية حول طب الأورام بمشاركة 450 خبير طبي مختصين في علم الأورام، وهي الدورة الأولى التي نظمت بالعاصمة وتمت عن طريق التحاضر بالفيديو و ذلك للسماح للمشاركين من من كل ولايات الوطن معرفة آخر المستجدات و التفاعل مع المحاضرين.

نظم ميرك، الفاعل الرئيسي في مجال العلوم والتكنولوجيا، مساء يوم الأمس أول دورة للقاءات التفاعلية المعرفية بين خبراء طب الأورام في الجزائر، بمشاركة 450 مهني من بينهم أطباء مختصين في علم الأورام،حول موضوع”الابتكار وتشخيص علاج سرطان القولون والمستقيم.”

ويهدف المشاركون من خلال ملتقى”Onco’nnect Les Experts”، إلى جعل خبراء علم الأورام في الجزائر متصلين بالعالم الافتراضي، هذه الدورة الأولى التي نظمت بالعاصمة، تم بثها على المباشر في كل من عنابة،قسنطينة ووهران في وقت واحد عن طريق الفيديو و ذلك للسماح للمشاركين من الولايات الأخرى لمعرفة آخر المستجدات و التفاعل مع المحاضرين.

بالإضافة لهذه المدن، تم بث الندوة مباشرة عبر الويب من خلال منصة رقمية مخصصة للاستخدام الحصري للمختصين في الرعاية الصحية، هذا وتم تنشيط هذه التظاهرة العلمية الغنية بالمعلومات والتفاعلية من طرف أخصائيين مشهورين، مثل البروفيسور رينيه آدم،أحد الأسماء الرمزية في علم الأورام، وكذا رئيس قسم ورئيس وحدة جراحة الكبد والفصل الصفراوي، والسرطان وزرع الأعضاء في مستشفى بول بروس، مؤسس السجل الدولي لأورام الكبد القولون والمستقيم، وكذلك البروفيسور محمد أوكال،من أشهر الدكاترة في علم الأورام، رئيس قسم الأورام الطبية في المستشفى الجامعي لبني مسوس في الجزائر العاصمة، وعضو في الجمعية الجزائرية لطب السرطان “SAOM” وأمين عام الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام “SAFRO”.

رزاقي.جميلة