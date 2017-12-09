جددت الجزائر في فيينا عزمها على مواصلة المكافحة الصارمة ضد الإرهاب والتطرف العنيف والراديكالية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والمتاجرة بالمخدرات والاتجار بالأشخاص. وفي تدخله خلال الدورة ال24 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انعقدت يومي الخميس و الجمعة، جدد الوفد الجزائري الذي تقوده فوزية مباركي سفيرة الجزائر بفيينا”. عزم والتزام الجزائر بتكثيف الحوار وتعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبلدان شركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط على أساس الثقة”.

كما أكدت الجزائر على عزمها في “مواصلة المكافحة الصارمة ضد الإرهاب و التطرف العنيف و الراديكالية وضد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و المتاجرة بالمخدرات وكذا الاتجار بالأشخاص، وهي مسائل مترابطة فيما بينها تتغذى كل واحدة من الأخرى” مع التأكيد على أنها تصدت لأسباب هذه الآفات ” مساهمة بذلك في استقرار المنطقة”.

ومن جانب أخر، اغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتأكيد مجددا عن “الانشغال الكبير” للجزائر فيما يخص قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل محذرا المشاركين من مغبة “العواقب التي قد تنجر عن هذا الانتهاك لمسار السلام المتوقف و التهديدات الخطيرة على سلم وأمن واستقرار منطقة جد حساسة تعاني أصلا من ويلات الحروب”.

واختتمت الدورة ال24 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا أشغالها بعد يومين من النقاشات التي تمحورت حول سبل حل النزاعات و مواجهة الأخطار التي تهدد الدول الأعضاء على غرار مسألة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وكذا الاتجار بالأشخاص.

وشددت العديد من الوفود على ضرورة “مشاركة أكبر من بلدان شركاء التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط في أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل التعامل مع التحديات بطريقة “فعالة و مستدامة”.