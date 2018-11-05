قال السفير الجزائري في الدوحة، عبد العزيز سبع‪،‬ إن الجزائر “كانت أول بلد يواجه ظاهرة الإرهاب التي تهدد اليوم السلم والأمن الدوليين”، وتابع قائلا “فبفضل التفاف الشعب حول جيشه وأجهزته الأمنية، ووضع استراتيجية متماسكة وفعالة، تمكنت البلاد من تجاوز تلك العشرية التي خلفت كما هائلا من الأضرار البشرية والمادية”. أكد السفير الجزائري في قطر، عبد العزيز سبع، خلال احتفال في السفارة الجزائرية بالذكرى الرابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954، أن سياسة المصالحة الوطنية، التي تبناها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزكاها الشعب الجزائري من خلال استفتاء، “عززت السلام والأمن والاستقرار، مما سمح للبلاد باستئناف مسيرتها التنموية وإنعاش اقتصادها الذي جذب بفضل مزاياه التفاضلية الاستثمارات بشكل متزايد في إطار شراكات ذات منفعة متبادل”. وشدد عبد العزيز سبع إن الجزائر “تقاسم التجربة التي اكتسبتها في مكافحة الإرهاب خلال سنوات الجمر، مع جميع شركائها، اقتناعا منها بأنه لا يمكن القضاء على هذه الآفة إلا من خلال تعاون دولي فعال ومخلص على الجبهة الأمنية، وكذا الأيديولوجية لمواجهة الخطاب الراديكالي المتطرف الذي يغذي الإرهاب”.

قال سعادة عبد العزيز سبع وفق تقارير إعلامية قطرية، بحضور عدة وزراء قطريين إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا تحت القيادة السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لافتا إلى أن “المشاورات السياسية المنتظمة على جميع المستويات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين خير شاهد على النوعية الاستثنائية للعلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين”. من جانب آخر، نوّه السفير عبد العزيز سبع بمستوى التعاون الاقتصادي شهد قفزة نوعية، جسدها بشكل جيد إنشاء شركة “الجزائرية القطرية للصلب”، التي شيدت في غضون 3 سنوات مجمعا ضخما للصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل، بتكلفة استثمارية بلغت حوالي ملياري دولار، وبطاقة إنتاجية تفوق 400 مليون طن من الصلب، موجهة في المرحلة الأولى للسوق المحلي، على أن تتجه في المرحلة الثانية نحو التصدير. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين لاستغلال الإمكانيات الهائلة وفرص الشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما على أفضل وجه. ونوّه إلى أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الشراكة، وتتوسع إلى مجالات الزراعة والسياحة والخدمات، مع الاجتماع المقبل للجنة التعاون المشترك ومجلس رجال الأعمال. وأكد السفير الجزائري عبد العزيز سبع أن الجالية الجزائرية في قطر متواجدة منذ وقت طويل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لاسيما النفط والغاز، والطيران، والرياضة، والإعلام، مقدمة بذلك مساهمة متواضعة، تحظى بالتقدير من الإخوة القطريين، في التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 وتحضيراتها لكأس العالم 2022، هذا الحدث العالمي الرائع والكبير الذي سيكون -دون شكّ- فخراً لكل الشعوب العربية.

إسلام.ك