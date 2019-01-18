الجزائر تتفاوض مع شركات أجنبية لاستغلال الغاز الصخري

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بأنّ مجمعات هامة مثل “بريتيش بتروليوم” و”توتال” تأمل في العمل في مجال استغلال الغاز الصخري بالجزائر.

وصرح ولد قدور أمس، على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية بين المجمعين الجزائري “سوناطراك” والفرنسي “توتال” من أجل استحداث مشروع مشترك لإنجاز مركب للبوليبروبيلان أنّ الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالميا كما أكدته هيئات دولية وعبر الساتل وهو ما دفع المجمعات رغبتها في العمل بالجزائر”.

وذكر المتحدث، في، بأنّ “الجزائر بلد جذاب للغاية وهو ما تدركه جيدا المجمعات الأجنبية وعلينا إيجاد الصيغ الملائمة لمثل هذه الشراكة”.