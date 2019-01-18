الجمعة , يناير 18 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجزائر تتفاوض مع شركات أجنبية لاستغلال الغاز الصخري

الجزائر تتفاوض مع شركات أجنبية لاستغلال الغاز الصخري

Fella Soltani 18 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 122 زيارة

 

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور،  بأنّ مجمعات هامة مثل “بريتيش بتروليوم” و”توتال” تأمل في العمل في مجال استغلال الغاز الصخري بالجزائر.

وصرح ولد قدور أمس، على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية بين المجمعين الجزائري “سوناطراك” والفرنسي “توتال” من أجل استحداث مشروع مشترك لإنجاز مركب للبوليبروبيلان أنّ الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالميا كما أكدته هيئات دولية وعبر الساتل وهو ما دفع المجمعات رغبتها في العمل بالجزائر”.

وذكر المتحدث، في، بأنّ “الجزائر بلد جذاب للغاية وهو ما تدركه جيدا المجمعات الأجنبية وعلينا إيجاد الصيغ الملائمة لمثل هذه الشراكة”.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

رئاسيات 2019 يوم الخميس 18 أفريل

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه سيتم اجراء رئاسيات 2019 ، يوم الخميس 18 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super