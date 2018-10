تصدرت الجزائر قائمة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي، لتبقى بذلك الجزائر ضمن اكبر عشرة دول في العالم، بعد المتصدرتين الو.م.أ وروسيا أكبر حامل لاحتياطيات الغاز بنسبة 25٪ من الإجمالي العالمي.

وأشار التقرير العالمى للطاقة التى نشرته “ايني” الايطالية في المجلد الثاني من مجلة “World Oil and Gas and Renewables Review” العالمية، إلى إن الجزائر تتصدر قائمة الدول في انتاج الغاز على مستوى أفريقيا، في الوقت الذي شهد تصنيف الدول الاخرى تغييرا مقارنا بسنوات ماضية، مشيرا الى ان مصر صعدت الى المركز الثاني بعدما تفوقت مصر على نيجيريا لتصبح ثاني منتج قاري بعد الجزائر مع زيادة كبيرة بنسبة 23 ٪ بفضل بدء حقل ظهر.

وأضاف التقرير إلى انه وفيما أوروبا بلغ إنتاج النرويج مستويات قياسية بنسبة 5.8٪، متجاوزًا الهبوط الكبير في هولندا (-12.8٪) بسبب انخفاض حقل جرونينجن، مشيرا الى انه في عام 2017، انخفض احتياطي الغاز العالمي بشكل طفيف (-0.2٪)، وتبقى روسيا أكبر حامل لاحتياطيات الغاز (25٪ من الإجمالي العالمي). ومن بين العشرة الأوائل، هناك سبع دول من “أوبك” التي تملك 44٪ من إجمالي دول العالم.

ويركز المجلد على سوق النفط وصناعة التكرير، ويوفر بيانات وإحصاءات عن الغاز الطبيعي والوقود الحيوي ومصادر الطاقة المتجددة الجديدة (الرياح والطاقة الشمسية) التي تكتسب دورًا مهمًا في مجال الطاقة من خلال قيادة الانتقال إلى نظام طاقة أقل كثافة وأكثر استدامة.

بالمقابل كشف التقرير إلى أن إنتاج العالم من الغاز ارتفع بنسبة 3.6٪، وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بمصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حقق الإنتاج الأسترالي قفزة كبيرة (+ 21٪) وأصبح الآن في المرتبة الثامنة في العالم المنتج والمصدر السادس، فيما ارتفع ناتج روسيا، ثاني منتج للغاز، بنسبة 7.7٪ لكن الولايات المتحدة لا تزال أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم (زيادة الإنتاج + 0.7٪).

وأشار ذات المصدر إلى أن الطلب العالمي على الغاز كان قويا في عام 2017 (+ 3.3٪)، حيث تزايد في جميع المناطق باستثناء الأمريكتين حيث انخفضت الولايات المتحدة، المستهلك العالمي الأول، بنسبة 2.7٪ قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو بأكبر زيادة (+41 مليار متر مكعب، + 5.7 ٪)، مدفوعة بالطفرة الصينية (+ 11.7 ٪) بفضل سياسات Battle for Blue Skies دعم تبديل الفحم إلى الغاز.

