تحتضن الجزائر يوم الأحد القادم الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، تحت شعار المرأة من أجل مجتمعات أمنة في المنطقة العربية، وهذا تأكيدا على الحرص الكبير بقضايا المرأة وتقديرا لدورها المثمن في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسيكون هذا بحضور طاقم وزاري للعديد من الدول العربية.

وستناقش لجنة المرأة العربية، في جدول أعمالها في هذه الدورة عددا من القضايا الهامة المعنية بتمكين المرأة في المنطقة العربية والجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية -الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية- في تنفيذ كل من أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، وأجندة المرأة والأمن والسلام ودور المرأة في القضاء على الإرهاب وتوفير مجتمعات آمنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلا عن برامج التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وتمكين المرأة.

كما يتم طرح أجندة الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية لعام (2018-2019)، في إطار التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء والشركاء المعنيين في تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الإستراتيجية التنفيذية “أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030″ والذي تم اعتماده من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية ” 28 مارس 2017″

هذا وسيعقد على هامش أعمال إجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الثامنة الثلاثين الاجتماع التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة المقرر عقدها بنيويورك من 11 إلى 22 مارس القادم.

ويناقش الاجتماع عدة محاور هامة معنية بتمكين المرأة منها التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والقضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية للنساء وسبل القضاء على الفقر، وتعزيز مشاركة المرأة في كل المجالات.

وستتوج هذه الدورة بالإعلان عن الوثيقة الختامية التي ستعرض على الدورة الـ63 للجنة الأمم المتحدة، لوضع المرأة خلال إجتماعها المقبل المقرر شهر مارس 2019 بنيويورك، وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، قد جددت الدعوة لنظرائها العرب للمشاركة المكثفة والفعالة في أشغال الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية وذلك خلال ترأسها مؤخرا بالقاهرة الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ63 للجنة الأمم المتحدة بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وشاركت الوزيرة أيضا بالعاصمة المصرية في المشاورات التي أجراها الوزراء الأفارقة بالقاهرة لإثراء المادة الأولية للوثيقة الختامية للدورة سالفة الذكر،مثمنة الأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات الوفد الجزائري وملاحظاته ضمن نص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الإفريقي التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة المقرر عقدها بنيويورك من 11 إلى 22 مارس القادم.

رزاقي.جميلة