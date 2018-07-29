تذيلت الجزائر ترتيب الدول العشر الأعلى في مؤشر ريادة الأعمال العالمي والذي شمل 14 دولة من أصل 22 دولة عربية، وكان التقدم الخليجي ملحوظا بوجود دول مجلس التعاون الخليجي الست، بين أعلى سبع دول عربية تضمنها المؤشر،فيما حلت كل من تونس والمغرب ومصر مراتب قبل الجزائر التي حلت في المركز العاشر والمركز رقم 80 عالميا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 24.7%. . تصدرت قطر (صاحبة المركز رقم 22 عالميا) ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر الريادة العالمي في أخر تقرير لها ، وذلك بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 55% ، فيما حلت الإمارات (صاحبة المركز رقم 26 عالميا) ثانيا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت53.5% ، ثم جاءت عمان (صاحبة المركز رقم 33 عالميا) في المركز الثالث عربيا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 46.9%. وفي المقابل، تذيلت موريتانيا (المركز رقم 136 عالميا) ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 10.9%. وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر من الأعلى للأقل، متصدر بدولة قطر،تليها الإمارات بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 53.5%. ثم عُمان بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 46.9%. والبحرين، (المركز رقم 35 عالميا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 45.1%. والكويت، (المركز رقم 39 عالميا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 42.8%. وبالنسبة لدول المغرب العربي حلت تونس في المرتبة السابعة (المركز رقم 40 عالميا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 42.4%. والسعودية، (المركز رقم 45 عالميا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 40.2%. والأردن، (المركز رقم 49 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.5%. ولبنان، (المركز رقم 59 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 31.5%. وحلت المغرب في المركز الثامن ، (المركز رقم 65 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 29.2%. ومصر، (المركز رقم 76 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 25.9%. والجزائر حلت في المركز العاشر (المركز رقم 80 عالميا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 24.7%. وليبيا، (المركز رقم 104 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة أدنى من 18.9%. وموريتانيا، (المركز رقم 136 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 10.9%. أما على المستوى العالمي فتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 83.6%، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني في المؤشر بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 80.4%، وحلت كندا في المركز الثالث، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 79.2%، وجاء ترتيب الدول العشر الأوائل أمريكا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 83.6% وسويسرا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 80.4%. وكندا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 79.2%. وبريطانيا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 77.8%. وأستراليا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 75.5%. والدنمارك، بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 74.3%.وأيسلندا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 74.2%. وأيرلندا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 73.7%. والسويد، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 73.1%. وأخيرا فرنسا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 68.5.%. وفي المقابل، سيطرت قارة إفريقيا على ترتيب أدنى 10 دول في المؤشر، بوجود تسع دول إفريقية فيه، بالإضافة إلى دولة آسيوية وحيدة، هي: بنجلاديش، وضمت القائمة دولة عربية وحيدة، وهي موريتانيا. وللإشارة سيطرت قارة أوروبا على ترتيب الدول العشر الأعلى في مؤشر ريادة الأعمال، بوجود سبع دول أوروبية في القائمة، بالإضافة إلى دولتين من قارة أمريكا الشمالية، هما الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودولة من قارة أوقيانوسيا، هي أستراليا.

رزاقي.جميلة