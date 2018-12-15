

تهدف الجزائر من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي حول إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد بسيراليون، وضع خطة إفريقية مشتركة وموحدة لمحاولة الدفع بإصلاح مجلس الأمن الدولي، من خلال إيجاد تمثيل للقارة فيه. شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الجمعة، في الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي يعقد بسيراليون. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاجتماع سيخصص لمناقشة مسار الإصلاح الجاري بمنظمة الأمم المتحدة، كما سيعكف على إعداد استراتيجية الاتحاد الأفريقي من أجل ترقية المطالب الشرعية لإفريقيا لتكون ممثلة بشكل عادل ومنصف على مستوى مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة. ويذكر أن موقف الاتحاد الأفريقي يرتكز على إجماع “ايزولويني” وإعلان “سرت” اللذين ينصان على منح إفريقيا مقعدين دائمين وحق الفيتو ومقعدين غير دائمين إضافيين. وتبحث الجزائر إضافة إلى بعض الدول الإفريقية الأخرى، حسب مصدر دبلوماسي إلى تصحيح ما يتم وصفه بـ “الظلم التاريخي” بحق قارة إفريقيا، التي لا يوجد تمثيل لها في مجلس الأمن، بمنظمة الأمم المتحدة، وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، نشر على موقعها، أورد خبرا عن مشاركة الوزير عبد القادر مساهل، الجمعة والسبت، في اجتماع بسيراليون، يخص لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي. وحسب المصدر ذاته “فإن هذا الاجتماع سيكرس لمناقشة مسار الإصلاح الجاري بمنظمة الأمم المتحدة”، كما سيتناول “إعداد إستراتيجية الاتحاد الإفريقي من أجل ترقية المطالب الشرعية لإفريقيا، لتكون ممثلة بشكل عادل ومنصف على مستوى مجلس الأمن، وتصحيح الظلم التاريخي، الذي تعرضت له القارة” وفق البيان. وفي قمة عقدت بأديس أبابا في جويلية 2017، طالب للاتحاد الإفريقي، بمقعدين؛ دائم وغير دائم، وكذا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وأكدوا أن إفريقيا تستحق ذلك “بالنظر إلى الواقع الجيوسياسي الراهن، وبالنظر لقوتها الرقمية والاقتصادية المتنامية وحركيتها السكانية، وكذا دورها المتنامي في الهيئات المتعددة الأطراف”، وفق بيان صادر عن لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي آنذاك. وضمت اللجنة كلا من: الجزائر، وليبيا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الإستوائية، وكينيا، وناميبيا، وأوغندا، والسنغال، وسيراليون، وزامبيا، وتأسست في 2005. وتجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية لديها تمثيل في مجلس الأمن ولكنه غير دائم، في إطار الـ10 الأعضاء غير الدائمين وغير المتمتعين بحق الفيتو، وليست هذه المرة الأولى التي يبحث من خلالها القادة الأفارقة على تمثيل مهم لهم داخل مجلس الأمن، ففي قمة أديس أبابا، ذاتها، طالب القادة الأفارقة خلال اجتماع لجنة العشر حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة بمقاعد دائمة وغير دائمة بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة مخولة بجميع الصلاحيات والامتيازات داعين الأفريقيين إلى الاستمرار بالتكلم بلغة واحدة وباتحاد. وأوضح القادة الافريقيون في تقرير تمت المصادقة عليه خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والذي حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن إفريقيا تستحق مقعد في الفئات الدائمة وغير الدائمة لمجلس الأمن وذلك بالنظر إلى الواقع الجيو سياسي الراهن وبالنظر لقوتها الرقمية والاقتصادية المتنامية وديناميكيتها الديمغرافية وكذا دورها المتنامي في الهيئات المتعددة الأطراف. وأبرز القادة قائلين أنه يتعين قبول إفريقيا ضمن هذه الفئات لاسيما الفئة الدائمة وذلك بجميع الصلاحيات والامتيازات بما في ذلك حق الفيتو وفقا لموقف إفريقي مشترك. إسلام.ك