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الجزائر تبحث عصرنة تسيير المالية العمومية مع الاتحاد الأوربي بالجزائر

في لقاء جمع راوية مع سفير الاتحاد:
الجزائر تبحث عصرنة تسيير المالية العمومية مع الاتحاد الأوربي بالجزائر

idir demiche 9 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 155 زيارة

شكل موضوع دعم الاصلاحات و عصرنة تسيير المالية العمومية الخميس محور محادثات بين وزير المالية عبد الرحمان راوية و سفير بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أوروركي حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر وزارة المالية عكف الجانبان على تقييم  التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي و لاسيما افاق التعاون بين الوزارة و  الطرف الأوربي.

و اغتنم السيد راوية هذه الفرصة لشرح توجه الحكومة الجزائرية في مجال السياسة  المالية و الاقتصادية و خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المندرجة في اطار  الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري حسب نفس المصدر.

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