في لقاء جمع راوية مع سفير الاتحاد: الجزائر تبحث عصرنة تسيير المالية العمومية مع الاتحاد الأوربي بالجزائر

شكل موضوع دعم الاصلاحات و عصرنة تسيير المالية العمومية الخميس محور محادثات بين وزير المالية عبد الرحمان راوية و سفير بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أوروركي حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر وزارة المالية عكف الجانبان على تقييم التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي و لاسيما افاق التعاون بين الوزارة و الطرف الأوربي.

و اغتنم السيد راوية هذه الفرصة لشرح توجه الحكومة الجزائرية في مجال السياسة المالية و الاقتصادية و خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المندرجة في اطار الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري حسب نفس المصدر.