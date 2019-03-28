أكدت السلطات الجزائرية، على لسان الديبلوماسي رمطان لعمامرة، دعمها الكامل لجميع النضالات الإفريقية من أجل استرجاع استقلالها وسيادتها، هذا وأشاد بالتزام بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية مع القضية الصحراوية، مشيرة أن تنظيم ندوة التضامن مع الشعب الصحراوي تعد مبادرة مواتية وسديدة.

أكد نائب الوزير الأول و وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ببريتوريا، بإشادة الجزائر بالتزام بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية مع القضية الصحراوية، مؤكدا أن تنظيم ندوة التضامن مع الشعب الصحراوي تعد مبادرة مواتية وسديدة.

وأشاد رمطان لعمامرة، خلال أشغال اليوم الثاني من ندوة التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الجارية بالعاصمة الجنوب افريقية، بالتزام بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية مع القضية الصحراوية، مؤكدا أن تنظيم ندوة التضامن مع الشعب الصحراوي تعتبر مبادرة مواتية و سديدة .

كما الديبلوماسي تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لجميع رؤساء دول و حكومات بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية و كذا إلى القادة الآخرين المشاركين في هذا الملتقى، كما ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة بدعم الجزائر لجميع النضالات الإفريقية من اجل استرجاع استقلالها و سيادتها، و أشار لعمامرة في هذا الخصوص إلى ان موقف الجزائر فيما يتعلق بالمسالة الصحراوية يندرج في هذه الروح من اجل تسوية هذا النزاع الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.

كما أعرب نائب الوزير الأول عن ارتياحه لعقد ندوة التضامن مع الشعب الصحراوي على ارض الراحل نيلسون مانديلا الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا مضيفا أنها تأتي في ظرف يتميز بالتزام المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر بإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع وهما المغرب و جبهة البوليساريو و ذلك من اجل التوصل إلى حل عادل و دائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي في إطار لوائح الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد تأسف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، لغياب الإرادة من جانب المغرب في مسار تسوية هذا النزاع و ذلك يتطلب حسبه تحديات و تجنيدا مستمرا للدفاع عن احترام العدالة و الشرعية، وقال :” انه من المهم إشراك الاتحاد الإفريقي في هذا المسار في الإطار العام و من خلال تبني أليات من شانها أن تشكل استجابة لانشغالات الصحراويين.”

ومن بين هذه الانشغالات أشار لعمامرة، إلى وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المملكة المغربية داعيا الى وضع حد للانتهاكات المسجلة في هذا المجال، كما تطرق من جانب أخر إلى نهب الموارد الطبيعة الصحراوية من قبل المغرب في إطار اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن هذه المسألة تشكل مصدر قلق و التي تستدعي أن تأخذها البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار، وجدد لعمارة تأكيد دعم الجزائر، كونها بلد جار، للجهود التي يقوم بها هورست كوهلر من اجل إيجاد تسوية للنزاع الصحراوي موضحا أن الجزائر ستظل وفية لتقاليد التضامن تجاه اللاجئين الصحراويين.

رزاقي.جميلة