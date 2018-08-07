ربما إن قول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لدى لقائه بحزب التحالف الوطني الجمهوري أن الأفالان في حملة انتخابية رسمية جسده هذا الأخير في خرجته أمس لدى إشرافه على افتتاح الجامعة الصيفية للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني بالتذكير بإنجازات الرئيس مصحوبة بفيديو مطول عن مسار الرئيس، كما أكد خلالها على أن الأفالان الذي ساهم في تحرير البلاد سيكمل مسيرة البناء

وذكر ولد عباس: “الحمد الله الجزائر بخير” وبخير بخير بخير” ما قامت به الجزائر من عشرين سنة ماضية يعد من المعجزات من 99 واليوم، أين كنا و كيف صرنا بفضل أوامر وسياسات وإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، وتابع: “نحن شركاء في الحكم ونحن دائما وأبدا العمود الفقري للدولة الجزائرية وهو جبهة التحرير الوطني، احنا جيل نوفمبر بنينا البلاد وحررناها، واليوم مستمرون في ذلك”.

وخصص ولد عباس حيزا معتبرا من كلمته للحديث عن إنجازات الرئيس طيلة 20 سنة الماضية، واعتبرها بمثابة تجسيد للوعود التي قطعها منذ اعتلاء كرسي الرئاسة سنة 1999 من استعادة أمن البلاد وهيبتها خارج البلاد لتخليصها من المديونية، وأكد على أن هذه الوعود هي التي جنبت البلاد التأثيرات السلبية للأزمة المالية وكذا فوضى الربيع العربي الذي لم يجد له مكانا في الجزائر التي صنعت الإستثناء ولا تزال بفضل السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية التي أثمرت إيجابا”، وذكر: “لا ينكر إنجازات الرئيس إلا جاحد، لا يهمنا ما يقال من إنتقادات، الإنجازات تتحدث والشاهدون كثر والشعب أكبر شاهد وهذا ما يهنا، والباقي له الحرية في قول ما يريد”. وتابع ولد عباس: “الناس تتكلم على أن الأمور ليست على ما يرام، شهداء التاريخ هم هنا والطلبة جيل بوتفليقة عشتم كل هذه الفترة مع بوتفليقة وأنتم شهداء أيضا”، وأضاف: “عندنا العديد من الإطارات في الخارج وهذا دليل على أن الجامعة الجزائرية أنتجت نخبة ستكون خير خلف لخير سلف، المصالحة الوطنية والله ما راهي ساهلة كانت عملا جبارا”.

وحملت خرجة ولد عباس ردا آخر على مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم بالتذكير بأن للجيش مهامه دستورية ولن يحيد عنها، وقال :”نحيى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودوره الجبار في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وحماية الحدود وتوحيد الشعب، هذا هو عمل الجيش الوطني الشعبي وفقط”.

زينب بن عزوز