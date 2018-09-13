احتلت الجزائر المركز السابع عربيا في احتياطي النفط الخام المؤكد والرابع عربيا، بـ 12.2 مليار برميل، حسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول. وكشف التقرير السنوي لأوبك حول احتياطات البلدان المصدرة للبترول، أن الجزائر تحتل المركز الرابع عربيا، إذ يصل احتياطيها المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 4.5 تريليون متر مكعب، أي بنسبة 2.3 بالمائة عالميا، تتبعها العراق بحوالي 3.69 تريليون متر مكعب، بنسبة 1.89 بالمائة عالميا، ثم مصر في المركز السادس بـ2.08 تريليون متر مكعب، بما يمثل 1.06 بالمائة عالميا، فالكويت بحوالي 1.78 تريليون متر مكعب.

وأوضح ذات التقرير تصدر السعودية الدول العربية بأكبر احتياطي مؤكد يصل إلى 263.9 مليار برميل، يمثل 20.7 بالمائة من الاحتياطي العالمي، يليها العراق بنحو 143.4 مليار برميل. في حين احتلت الكويت المركز الثالث باحتياطي مؤكد يقدر بـ101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بحوالي 97.8 مليار برميل، وجاءت ليبيا في المركز الخامس بحوالي 48.4 مليار برميل تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل، ثم الجزائر في المركز السابع باحتياطي مؤكد يصل إلى 12.2 مليار برميل، تبعتها سلطنة عمان باحتياطي 5.3 مليار برميل، ثم مصر بحوالي 3.4 مليار برميل، فاليمن بنحو 3 مليارات برميل، وسوريا باحتياطي يقدر بـ2.5 مليار، تلاها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل. وأشارت إحصائية حديثة لمنظمة أوبك إلى أن إجمالي احتياطي الدول العربية الأعضاء يصل إلى 706.2 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 55.2 بالمائة من احتياطي النفط المؤكد عالميًا. وبالنسبة للاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، تأتي قطر في الصدارة باحتياطي يصل إلى 24.07 تريليون متر مكعب، تمثل 12.29 بالمائة من الاحتياطي العالمي، حسب نشرة أوبك العام 2017، تلتها السعودية بنحو 8.91 تريليون متر مكعب تعادل 4.4 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بحوالي 6.09 تريليون متر مكعب أي بنسبة 3.11 بالمائة عالميًا.

وجاءت ليبيا في المركز الثامن عربيًا باحتياطي يقدر بـ1.5 تريليون متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بحوالي 505 مليارات متر مكعب، ثم اليمن بنحو 479 مليار متر مكعب. وحسب بيانات نشرة أوبك فإن احتياطي دول أوبك من الغاز الطبيعي المؤكد يمثل 27 بالمائة من الاحتياطي العالمي.

عمر ح