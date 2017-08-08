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الجزائر الثانية عربيا في معدل الإجرام

eldjazair 7 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 36 زيارة

أصدرت موسوعة قاعدة البيانات نامبيو، التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، والتي تعتبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم.
ويتضمن التقرير تصنيفًا لـ117 دولة من دول العالم، بترتيبها من الدول التي تتركز فيها المعدلات المرتفعة لمستوى الجريمة بأشكالها المختلفة، إلى الدول الأقل في معدلات الجريمة، من القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الجريمة .
و إحتلت ليبيا المركز الأول، تليها الجزائر في المركز الثاني على المستوى العربي ، وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا، فيما يخص معدلات الجريمة، والمرتبة 40 على مستوى العالم.
ويذكر أن المؤشر يصدر بشكل نصف سنوي، ويهتم بقياس معدلات الجريمة في الدول، وأحيانًا في العواصم أيضًا.

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