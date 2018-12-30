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الجزائر أكبر مستورد للسلاح الألماني

بقيمة إجمالية بلغت 802 مليون يورو:
الجزائر أكبر مستورد للسلاح الألماني

idir demiche 29 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

تواصل الجزائر احتلال مقدمة لائحة مستوردي السلاح الألماني،وأكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية للسنة الثانية على التوالي  على الرغم من انخفاض فاتورة المشتريات مقارنة بالعام السابق ، حسبما ذكرت الوزارة الألمانية الاقتصاد والطاقة و في العام 2018 ، استوردت الجزائر معدات عسكرية ألمانية بقيمة إجمالية بلغت 802 مليون يورو

هذا الرقم وإنخفضت النسبة بمقدار 558 مليون يورو مقارنة بعام 2017 أين بلغت ميزانية مشتريات السلاح الجزائري من المانيا حينها 1.36 مليار يورو.

ووفقا لنفس المصدر ، فإن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر زبائن ألمانيا بمبلغ 506 مليون يورو، بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث بقيمة مشتريات بلغت 432 مليون يورو وإحتلت المملكة العربية السعودية المركز الرابع بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو ، على الرغم من البرود في العلاقات بين البلدين بسبب قضية خاشقجي

وفي العام 2018 ، صدرت ألمانيا أسلحة بقيمة 4.62 مليار دولار وانخفض هذا الرقم بشكل حاد مقارنة بالعام 2017  ،وللإشارة تعد ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدرة لسلاح في العالم.

رزاقي.جميلة

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