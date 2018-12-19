فازت الجزائر بجائزة “أحسن مشاركة رسمية”، في الطبعة الـ 27 لمعرض داكار الدولي “فيداك” بالسنغال.

وافاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، امس، أن الجزائر كرمت خلال فعاليات اختتام الطبعة الـ 27 للمعرض الذي نظم تحت شعار “تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في مواجهة تحديات العولمة”، بالقاعة الشرفية للمركز الدولي للتجارة الخارجية لدولة السنغال، وذلك بصفتها أكثر المشاركين نظاما من حيث الحضور.

جدير بالذكر أن المؤسسات الجزائرية التي شاركت في المعرض المنعقد من الـ 29 إلى غاية الـ 16 ديسمبر الجاري، بلغ 46 مؤسسة اقتصادية.