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الجزائري مزيان ايجرويدان ضمن 100 زعيما ل” اقتصاد الغد

Razika kherkhache 15 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 294 زيارة

أختير الرئيس المدير العام لـ “ويفين غروب” (Weaving Group) مزيان إيجرويدان للمرة الثالثة على التوالي في تصنيف شوازول للزعماء الـ 100 لاقتصاد الغد.
وتعتبر شوازول 100 عبارة عن دراسة سنوية يقوم بها معهد شوازول الذي يحدد ويحصي ويصنف القادة الشباب الذين لم يتعدوا سن الأربعين والمرشحين أن يلعبوا في المستقبل القريب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وقد قام هذا المعهد بتصنيف هذا القائد الشاب ابن أرزقي إيجرويدان الذي كان مؤسسا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا في المرتبة الـ21. وشهد ترتيب مزيان إيجرويدان الذي دخل التصنيف في سنة 2017 باحتلاله المرتبة الـ68 تقدما بحوالي 20 مركزا في سنة 2018 ليبلغ المرتبة الـ49 قبل أن يتحصل في 2019 على المرتبة الـ21.

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