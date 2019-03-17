الأحد , مارس 17 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / الجزائري الناجي من مجزرة نيوزلندا : “قفزت من النافذة،عندما تأكدت أن الرصاص أخذ في الاقتراب”

الجزائري الناجي من مجزرة نيوزلندا : “قفزت من النافذة،عندما تأكدت أن الرصاص أخذ في الاقتراب”

Rafika Maariche 17 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 169 زيارة

 

 

كشف “طارق شنافة”  الجزائري الناجي من مجزرة إطلاق النار التي حدثت في مسجد كرايستشيرش بنيوزيلاندا تفاصيل هروبه

وحسب صفيحة “نيوزيلاندا تتحدث”،  فقد توجه طارق لإقامة صلاة الظهر، وجلس تحت النافذة بالجهة الشمالية الغربية للمسجد.

و لطالما فضل الجلوس تحت النافذة، لأنه شاهد في العديد من المرات، الهجومات المتتالية للمتطرفين على المساجد .

وقال طارق أنه عند سماعه الطلقة الأولى ظنها ألعابا نارية، الا انه بعد سماع صيحات المصلين واقتراب صوت الرصاص، تأكد أن إرهابيا اقتحم المسجد .

وأضاف ” لم أنظر الى المسلح فما من وقت لذلك “، وفورا “فتحت النافذة  وقفزت من خلالها “.

 

الوسوم

عن Rafika Maariche

شاهد أيضاً

إجتماع حاسم لمحافظي الأفلان اليوم لعزل بوشارب وإعادة الحزب إلى مناضليه

يعقد اليوم  عدد كبير من محافظي حزب جبهة التحرير الوطني إجتماع طاري مساءا بالعاصمة ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super