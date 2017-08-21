شهد شهر أوت الجاري عبور عدد قياسي من المسافرين الجزائريين نحو تونس لأغراض سياحية وعلاجية.

قال خديم ياسين المفتش الرئيس لفحص المسافرين بالمركز الحدودي العيون بشرق البلاد في تصريح للإذاعة الوطنية أنه ” تم إحصاء أكثر 15 ألف مسافر عبر المركز الحدودي العيون خلال شهر جوان وجويلية الماضيين “.

وذكر المتحدث أن وجهة حوالي 90 بالمائة من المسافرين الجزائريين سياحية، بينما تتوزع الـ 10 بالمائة منهم على رحلات العلاج خاصة في مجال جراحة العيون وألمراض القلبية وحتى التجميلية.

وأكد المفتش الرئيس للمركز الحدودي أن جميع المسافرين في الاتجاهين استفادوا من جميع التسهيلات الجمركية في إطار المخطط الاستراتيجي 2016-2019 الذي اعتمدته المديرية العامة للجمارك والرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن وإجراء جميع المعاملات الجمركية في وقت وجيز.

إسلام.ك