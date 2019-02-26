قال المرشح للانتخابات الرئاسية اللواء المتقاعد علي غديري، في لقاء خاص مع قناة “روسيا اليوم”، إن الأوضاع في الجزائر “محرجة” لأن الأزمة تجاوزت حدودها، وأضاف غديري أن للأزمة في الجزائر “أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية”، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري “فقد الأمل في النظام وفي الدولة”.

وردا على سؤال بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية كونه يحمل الصفة العسكرية وأن المؤسسة العسكرية لديها دور مهم في المرحلة، صرح اللواء بأنه أحيل قبل أكثر من 3 أعوام إلى التقاعد وأنه ترشح للاستحقاق الانتخابي كمدني ليمارس حقوقه التي يسمح بها الدستور.

وأفاد المرشح علي غديري بأن الجزائر قبل أن تكون بلد أزمات، هي بلد خيرات، متابعا القول إن السياسة المنتهجة من النظام “هي التي جعلت من الجزائر بلدا يعاني من أزمة وأصبح اليأس هو العامل المشترك بين الجزائريين”.

وأشار في تصريحاته خلال استضافته على شاشة في برنامج “قصارى القول”، إلى أن السلطة تتميز بـ”المحسوبية والرشوة والسياسة الاقتصادية المفتقدة لأضعف قواعد المعاصرة التي كان من الممكن أن تجعل الجزائر قدوة للبلدان الأخرى”. وأكد اللواء المتقاعد غديري أن برنامجه يعتمد على القطيعة مع هذه الممارسات التي أوصلت الجزائر لمرحلة اليأس.

إسلام.ك