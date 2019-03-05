الثلاثاء , مارس 5 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجزائريون في المرتبة العاشرة عربيا نيلا للجنسية الأمريكية

الجزائريون في المرتبة العاشرة عربيا نيلا للجنسية الأمريكية

Djalila Rezzaki 5 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 134 زيارة

أفاد تقرير إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجزائر، صنفت في المرتبة العاشرة عربيا ضمن أكثر الدول العربية نيلا للإقامة والجنسية الأمريكية في العام 2018، بـ637 جزائري حاصل على وثيقة الجنسية، ونحو 1466 حاصل على الإقامة الدائمة، من ضمنهم 247 تسوية وضع، و1219 قادم جديد

وصنف التقرير، السوريون كأكثر الشعوب العربية نيلا للجنسية الأمريكية، والإقامة الدائمة في 2018 بـ 10931 سوري مستفيد، منهم 10179 تمت تسوية أوضاعهم، و752 قادما جديدا، تلتها العراق في المرتبة الثانية بـ10576، منهم 9097 تمت تسوية أوضاعهم و1479 قادمين جدد، ثم المصريون في المرتبة الثالثة بـ6999 منهم 2337

جرت تسوية وضعيهم، وهناك 4662 طلبا جديدا

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح وسام (الفارس) للحماية المدنية الجزائرية

منحت المنظمة الدولية للحماية المدنية وسام (الفارس) للحماية المدنية الجزائرية “نظير الاحترافية” التي بدت بها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super