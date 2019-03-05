الجزائريون في المرتبة العاشرة عربيا نيلا للجنسية الأمريكية

أفاد تقرير إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجزائر، صنفت في المرتبة العاشرة عربيا ضمن أكثر الدول العربية نيلا للإقامة والجنسية الأمريكية في العام 2018، بـ637 جزائري حاصل على وثيقة الجنسية، ونحو 1466 حاصل على الإقامة الدائمة، من ضمنهم 247 تسوية وضع، و1219 قادم جديد

وصنف التقرير، السوريون كأكثر الشعوب العربية نيلا للجنسية الأمريكية، والإقامة الدائمة في 2018 بـ 10931 سوري مستفيد، منهم 10179 تمت تسوية أوضاعهم، و752 قادما جديدا، تلتها العراق في المرتبة الثانية بـ10576، منهم 9097 تمت تسوية أوضاعهم و1479 قادمين جدد، ثم المصريون في المرتبة الثالثة بـ6999 منهم 2337

جرت تسوية وضعيهم، وهناك 4662 طلبا جديدا

رزاقي.جميلة