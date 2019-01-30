يحتل الجزائريون المرتبة الأولى من إجمالي المستفيدين من شهادات الإقامة المسلمة سنة 2017 في منطقة ايل دو فرانس، أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي المستفيدين من هذه الشهادة.

وحسب الأرقام التي نشرها أول أمس معهد التهيئة و العمران لمنطقة ايل دو فرانس، فانه من إجمالي 96.000 شهادة إقامة الممنوحة بالمنطقة سنة 2017 منها 11.613 تخص الجزائريين يليهم المغربيين ب8.012 شهادة، ثم الصينيين ب7.290ب و التونسيين ب6.604ب و الماليين ب3.383، و تمثل هذه الدول الخمسة نسبة 40% من المستفيدين من إقامة شرعية في فرنسا في حين يمثل أفراد الجالية المغاربية لوحدهم نسبة 28% من المستفيدين.

وحسب المصدر ذاته، فان أكثر من نصف شهادات الإقامة الممنوحة في منطقة ايل دو فرانس تخص الأفارقة أي ما يعادل 54%، و أغلبهم ناطقين باللغة الفرنسية مع الإضافة أن الأفارقة يمثلون نسبة 68 % من الهجرة العائلية و هم منحدرين أساسا من المغرب العربي و الدول الناطقة بالفرنسية.و تمثل الهجرة العائلية 35% فقط من إجمالي شهادات الإقامة الممنوحة في العاصمة بينما تمثل ستة شهادات من أصل عشرة لمناطق سين-سان دوني- و سين و مارن و أكثر من النصف في ايسون و فال دواز.

و يعتبر الأفارقة، بالنظر إلى أهمية التجمع العائلي، الأكثر عددا من حيث حيازة شهادات الإقامة في منطقة ايسون -سبعة من عشرة- و لاسين و مارن -ثلثين.

و أوضح ذات المصدر أن باريس تتميز بتصدرها القائمة من حيث استقبال الطلبة ،حيث يقطنها أكثر من أربعة على عشرة، و لدواعي مهنية ،أكثر من الثلث).

و حسب ذات المعهد فان الطلبة ينحدرون أساسا من إفريقيا -44 %- و آسيا -36%- مشيرا إلى أن الطلبة الصينيين هم الأكثر عددا -14 %، و استنادا لأخر معطيات “كامبوس فرانس” فان الطلبة الجزائريين يعتبرون الأكثر عددا في فرنسا بتعداد 30.521 طالب مقابل 26.116 طالب سنة 2017.

وفي تصنيف المتصدرين ال25 للقائمة سنة 2017، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد المغرب و الصين بنسبة +10%، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في عدد الطلاب من 2011إلى 2016.

وينحدر أكثر من أربع مهاجرين اقتصاديين من أصل عشرة من المغرب و تونس و الهند و بنغلاديش و الولايات المتحدة الأمريكية حسب معهد التهيئة و العمران الذي يوضح أن فرنسا لا تزال تعتبر في أوروبا بلدا معتدلا في مجال الهجرة.

و تمت الإشارة أيضا إلى أن منطقة ايل دو فرانس تمثل لوحدها 39% من شهادات الإقامة الممنوحة في فرنسا في حين أن حصتها كانت تقارب 45% سنة 2000. و من ضمن هذه الحصة 30% شهادة ممنوحة في إطار مزاولة الدراسة التي تعد ثاني سبب بعد التجمع العائلي أي 36 بالمائة.

رزيقة.خ