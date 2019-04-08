صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التشكيلة الحكومية التي يتولى تسيير شؤونها، نور الدين بدوي، بصفته وزيرا أول.

كما تضمن العدد 20 من الجريدة الرسمية، إنهاء مهام إطارات سامية في الدولة من بينهم من تم تعيينهم ضمن الطاقم الحكومي.

حيث تقرر إنهاء مهام رمطان لعمامرة نائب الوزير الأوّل وزير الشؤون الخارجية نهائيا بالإضافة إلى إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي وتعيينه وزيرا للإتصال ناطقا باسم الحكومة إنهاء مهام صلاح الدين دحمون بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتعيينه وزيرا للداخلية إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر محمد لوكال وتعيينه وزيرا للمالية، وإنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد وتعيينه وزيرا للتربية ناهيك عن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز محمد عرقاب وتعيينه وزيرا للطاقة وكذا إنهاء مهام مدير جامعة باتنة 2 الطيب بوزيد وتعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

وإنهاء مهام مدير جامعة غرداية بلخير دادة موسى وتعيينه وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن كمال بلجود وتعيينه وزيرا للسكن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة شريف عماري وتعيينه وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية إنهاء مهام مدير الموارد المائية لولاية قسنطينة علي حمام وتعيينه وزيرا للموارد المائية إنهاء مهام مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي وتعيينه وزيرا للصحة والسكان إنهاء مهام الأمين العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية تيجاني هدام وتعيينه وزيرا للضمان الإجتماعي.

ف-س