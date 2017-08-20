أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا جراء الاعتداء الارهابي ببرشلونة ”اسبانيا” قد غادروا المستشفى بعد ظهر الجمعة حيث كانوا تحت الرقابة الطبية مشيرا إلى ان خلية الازمة التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة قد تم رفعها.

وأضاف بن علي شريف ان الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا في الاعتداء الارهابي حظيوا بزيارة سفيرة الجزائر باسبانيا وكذا القنصل العام ببرشلونة حيث ابلغوهما بقرار تمديد اقامتهم باسبانيا .

وقد شكرت سفيرة الجزائر باسم الحكومة الجزائرية السلطات الاسبانية على الاهتمام و التكفل الجيد الذي تلقاه مواطنونا الذين أصيبوا في هذا الاعتداء.

مساهل يتفقد خلية الأزمة المشكلة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية

وفي ذات الشأن، تفقد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مساء يوم الجمعة خلية الأزمة التي تم تشكيلها اثر الهجوم الإرهابي الذي وقع ظهيرة الخميس ببرشلونة (اسبانيا) و الذي تسبب في العديد من القتلى و عشرات الجرحى من بينهم ثلاثة مواطنين جزائريين.

و أضاف ذات المصدر أن مساهل الذي كان مرفوقا بالأمين العام و إطارات سامية للوزارة اطلع على الوسائل المجندة من أجل متابعة تطور الأوضاع اثر هذا الاعتداء”.

كما دخل الوزير في اتصال مع سفيرة الجزائر بمدريد “التي طمأنته على الحالة الصحية للجرحى و أطلعته على التدابير المتخذة من قبل مصالح سفارة الجزائر بمدريد و القنصلية العامة ببرشلونة من أجل متابعة التطورات على اثر هذا الاعتداء”.

و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ي عبد العزيز بن علي الشريف إلى أن ثلاث رعايا جزائريين كانوا في زيارة لإسبانيا قد أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي.

الرئيس يندد بالاعتداء ويدعو إلى “تعبئة صارمة” لاستئصال الإرهاب

ندد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في برقية تعزية بعث بها مساء يوم الجمعة إلى رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، بالاعتداء الإرهابي “الفظيع” الذي وقع الخميس ببرشلونة و خلف خسائر في الأرواح وعشرات الجرحى، من بينهم رعايا جزائريون، داعيا إلى “تعبئة صارمة” للمجموعة الدولية لاستئصال الإرهاب.

وجاء في برقية التعزية: “تلقيت باستنكار نبأ الاعتداء الإرهابي الفظيع الذي استهدف مدينة برشلونة وخلف خسائر في الأرواح البشرية وعشرات الجرحى من بينهم رعايا جزائريون”.

وأضاف رئيس الجمهورية :”ان هذا العمل الجبان نكران لقدسية الحياة البشرية ومحاولة يائسة للمساس بالقيم الأساسية للحرية والتسامح”.

وتابع قائلا: “واذ أندد بأقسى العبارات لهذه الجريمة، أتقدم إليكم، دولة رئيس الحكومة وإلى شعبكم وإلى أسر الضحايا، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التعازي”.

وختم رئيس الجمهورية برقيته بالقول: ” في هذه الظروف الأليمة، تؤكد الجزائر لمملكة اسبانيا الصديقة تضامنها ضد الإرهاب الهمجي الذي لا يستثنى أية أمة ولا أية جالية في العالم. وهي تجدد نداءها من أجل تعبئة صارمة للمجموعة الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة في سبيل استئصال الإرهاب وتعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات”.

مجلس الأمن الدولي يدين هجومي برشلونة

من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة برشلونة الإسبانية وأسفرا عن مقتل ثلاثة عشر شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين.

وأكد الأعضاء في بيان امس أن الإرهاب بكل أشكاله وصورة يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. معربين عن تضامنهم مع إسبانيا في حربها ضد الإرهاب.

وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهابي والتطرف العنيف الذي يمكن أن يفضى إلى الإرهابي مؤكدين أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعهاي أو مكانها وزمانها وأيا كان مرتكبوها.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لأن تحارب جميع الدول التهديدات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول وفق القانون الدولي.مجلس الأمن الدولي يدين هجومي برشلونة

نسرين محفوف