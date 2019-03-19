الثلاثاء , مارس 19 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجرب ينتشر بالوسط المدرسي بعديد ولايات الوطن

الجرب ينتشر بالوسط المدرسي بعديد ولايات الوطن

Djalila Rezzaki 19 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 59 زيارة

بلغ عدد الاصابات بمرض الجرب و المعلن عنها في الوسط المدرسي, خلال الثلاثي الأول من سنة 2019, سبعة و ثمانين (87) حالة, حسبما أفادته  وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات.

و  تشمل الحالات المعلن عنها بالأربع (4) الولايات الأتية ذكرها ,68 حالة بالجزائر العاصمة, 14 بباتنة و 5 بخنشلة, حين أنه لم يتم التبليغ عن أي حالة بورقلة, بحسب وزارة  الصحة التي تذكر, في هذا الشأن, بأن الجرب يعد ” مرضا واسع الانتشار في العالم, حتى في الدول المتطورة”

فالجرب- تتابع ذات الوزارة- ” مرض جلدي يتسبب فيه طفيلي يدعى الجرب (ساركوبت) و ينتشر عبر الاحتكاكات المباشرة أو بواسطة الملابس و الأفرشة”

و يشير المصدر نفسه الى أن هذا المرض” جد المعدي, يظهر بحكة و إصابات جلدية جراء الخدش. فمستودع الطفيلي يعد بشري محض و انتقاله يكون بين البشر. فاحتكاك واحد يكفي للإصابة بالمرض, و هو غالبا ما يتواجد لدى أعضاء نفس الأسرة و بالمحيط الجماعي”

و  استطرد بيان الوزارة بالإشارة الى أن “الجرب ليس بمرض يتعين التصريح به, فان الحالات المبلغ عنها تعني أساسا الحالات التي تسجل بالوسط المدرسي”

و  في هذا الصدد, تدعو وزارة الصحة الى ” احترام قواعد النظافة الجسدية”, كما توصي” بالقيام, في حال وجود حالات بالمحيط, بتطهير ملابس و مفروشات و الفوط الصحية لكل الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد, سواء بالغسيل في ألة الغسيل بدرجة حرارة تبلغ 60 أو باستخدام مبيد قراد متوفر في الصيدلية”.

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

أطباء العاصمة ينتفضون ضد التمديد وتأجيل الإنتخابات

نظم اليوم، المئات من الأطباء والأطباء المقيمين مسيرة احتجاجية في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، تنديدا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super