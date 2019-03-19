الجرب ينتشر بالوسط المدرسي بعديد ولايات الوطن

بلغ عدد الاصابات بمرض الجرب و المعلن عنها في الوسط المدرسي, خلال الثلاثي الأول من سنة 2019, سبعة و ثمانين (87) حالة, حسبما أفادته وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات.

و تشمل الحالات المعلن عنها بالأربع (4) الولايات الأتية ذكرها ,68 حالة بالجزائر العاصمة, 14 بباتنة و 5 بخنشلة, حين أنه لم يتم التبليغ عن أي حالة بورقلة, بحسب وزارة الصحة التي تذكر, في هذا الشأن, بأن الجرب يعد ” مرضا واسع الانتشار في العالم, حتى في الدول المتطورة”

فالجرب- تتابع ذات الوزارة- ” مرض جلدي يتسبب فيه طفيلي يدعى الجرب (ساركوبت) و ينتشر عبر الاحتكاكات المباشرة أو بواسطة الملابس و الأفرشة”

و يشير المصدر نفسه الى أن هذا المرض” جد المعدي, يظهر بحكة و إصابات جلدية جراء الخدش. فمستودع الطفيلي يعد بشري محض و انتقاله يكون بين البشر. فاحتكاك واحد يكفي للإصابة بالمرض, و هو غالبا ما يتواجد لدى أعضاء نفس الأسرة و بالمحيط الجماعي”

و استطرد بيان الوزارة بالإشارة الى أن “الجرب ليس بمرض يتعين التصريح به, فان الحالات المبلغ عنها تعني أساسا الحالات التي تسجل بالوسط المدرسي”

و في هذا الصدد, تدعو وزارة الصحة الى ” احترام قواعد النظافة الجسدية”, كما توصي” بالقيام, في حال وجود حالات بالمحيط, بتطهير ملابس و مفروشات و الفوط الصحية لكل الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد, سواء بالغسيل في ألة الغسيل بدرجة حرارة تبلغ 60 أو باستخدام مبيد قراد متوفر في الصيدلية”.

رزاقي.جميلة