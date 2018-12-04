الثلاثاء , ديسمبر 4 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجبهة الشعبية لمقاومة التطبيع تعلن عودتها

الجبهة الشعبية لمقاومة التطبيع تعلن عودتها

Razika kherkhache 4 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 39 زيارة

أعيد أول أمس، بعث  الجبهة الشعبية لمقاومة التطبيع من جديد بعد، بعد أن غابت عن المشهد الوطني منذ سنوات، لكن هذه المرة  عودتها جاءت بنفس آخر،  وبمسعى يهدف لتوسيع وعائها لمختلف شرائح المجتمع و توسيع المد إلى كل الدول المغاربية،  وقد نظمت اللجنة التحضيرية لتأسيس الجبهة لقاء تأسيسي،  وعين المجاهد لخضر بورقعة رئيسا للجبهة كما تم تحديد موعد آخر يجمع مؤسسي الجبهة الشعبية لمقاومة التطبيع من أجل تشكيل لجنة متابعة لتحديد اللجان وتسطير خطة عمل اللجنة وكذا توسيع الفكرة على النطاق المغاربي، و تهدف الجبهة الى تحريك المجتمع المدني في القضايا الهامة وجعله قوة قرار.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

رئيس الحكومة الفرنسية سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة إدوار فيليب سيعلن الثلاثاء تعليق الضرائب على الوقود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super