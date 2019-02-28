يلتحق أزيد من مئة طالب جزائري بالجامعات الروسية كل سنة لمزاولة دراستهم في مختلف التخصصات، حسبما أفادت به مسؤولة الطلبة الأجانب بمجموعة الجامعات العمومية بروسيا “راكوس” أولغا ياكوفليفا.

وأبرزت ياكوفليفا، على هامش الطبعة السابعة لصالون الطالب والآفاق الجديدة خطوة التي افتتحت اليوم بمركز الاتفاقيات لوهران أن أزيد من مائة طالب جزائري يلتحقون بجامعات روسية لمزاولة دراسات في مختلف التخصصات على غرار الطب و جراحة الأسنان و الصيدلة و الإعلام الالي.

وأشارت الى أن مجموعة الجامعات العمومية بروسيا “راكوس” تضم 18 جامعة عمومية تقع في الشطر الأوروبي من روسيا، وتزخر بتجربة تمتد لثلاثين سنة استقبلت المئات بل الآلاف من الطلبة الجزائريين في مختلف التخصصات، وحسب نفس المسؤولة فإن هذا الإقبال المميز للطلبة الجزائريين على الجامعات الروسية يرجع إلى توفر التكوين بثلاث لغات وهي الروسية والفرنسية والانجليزية، حيث تعود حرية اختيار اللغة إلى الطالب الذي يمكن أن يزاول دراسته في الليسانس و الماستر و الدكتوراه. مضيفة أنه من بين الـ 500 تخصص المتوفرة بالجامعات الروسية، فان الطلبة الجزائريين يفضلون تلك الخاصة بالطب والصيدلة و جراحة الأسنان، إضافة إلى الميكاترونيك و الروبوتيك و الإعلام الألي.

كما ذكرت أولغا ياكوفليفا أنه بموجب الاتفاقيات المبرمة بين روسيا والجزائر، فإن شهادة البكالوريا الجزائرية معترف بها لدى الطرف الروسي و هي بالتالي لا تتطلب شهادة تكافؤ، أما فيما يتعلق بالشهادات الأخرى مثل الهندسة و الماستر، فهي تتطلب معادلة من الجامعة أو وزارة التعليم والعلوم في روسيا وبالنسبة للمرشحين الذين يختارون الدراسات باللغة الروسية ، فإن تكوينهم يضم سنة تحضيرية لدراسة اللغة وفق ذات المتحدثة، مشيرة إلى أن العديد من الطلاب الجزائريين يزاولون دراستهم في مستوى الماستر والدكتوراه في روسيا.

رزاقي.جميلة