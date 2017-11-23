من جهته اعتبر الأستاذ بالمعهد الأوربي بلندن،و الناشط وسط الجالية الجزائرية ببريطانيا،والعضو المؤسس في الفدرالية الأوربية لمسجد باريس،أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية والذي ينص على منع المسلمين من الصلاة في شارع كليشي شمال باريس، قرارا غير مدروس ونتائجه وخيمة في حال لم يخصص للجالية المسلمة مكان محترم للعبادة،وقال تباني في تصريح خص به”الجزائر” أن قرار المنع من شأنه أن يؤجج الشارع،وهو يخدم اليمين المتطرف الذي يسعى إلى فرض هذا القرار وسط المجتمع الفرنسي ولهذا فإن مثل الموقف العنصري يقول”تدينه كل الجاليات المسلمة ليس في فرنسا وحدها بل في كل دول أوربا،وأضاف أن تنفيذ هذا القرار يعد ظلما وتعديا صارخا على حق المسليمن في ممارسة شعائرهم الدينية،وهو موقف ينمو عن روح العنصرية وأن مثل هذه التصرف يقول”يزيد في تعميق روح الكراهية و”الإسلامو فوبيا” وحسب تباني، كان الأولى للحكومة الفرنسية أن تخصص للمسلمين مكانا أو أرضا يزاولون فيها شعائرهم بدل منعهم ،فهم جزء من المجتمع الفرنسي والقانون يكفل لهم هذا الحق.

للإشارة حاول العشرات من نواب البرلمان مطلع هذا الشهر منع مسلمين من إقامة الصلاة في شارع كليشي، حيث حاولوا التشويش على المصلين بأدائهم النشيد الوطني الفرنسي،يأتي هذا في الوقت الذي يشكو العديد من المسلمين بفرنسا من عدم إتاحة مساحات كافية لهم لأداء الصلاة، مع إستمرار الجدل حول بناء مساجد جديدة، وحظر السلطات الفرنسية في عام 2011 الصلاة في الأماكن العامة،وتعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا، يقدر عددها بنحو خمسة ملايين شخص، حيث يشكل تحدي القوانين العلمانية الصارمة جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

رزاقي.جميلة