“الثقب الأسود”.. غواصة “شبح” تدخل حييز الخدمة في الجزائر

في أواخر الخريف من العام الماضي، غادرت حوض السفن البحرية في سانت بطرسبرغ غواصتين من المشروع 06361 “فارشيافينكا” المعروفة باسم “الثقب الأسود” .

ومن مميزات المشروع 06361 أن الغواصات التي تحمل هذا المؤشر مبنية للتصدير خارج روسيا، وأبحرت الغواصتان إلى الجنوب إلى موانئ الجزائر وفقا لموقع planet-today.

ودخلت منذ أيام الغواصات رسميا في خدمة القوات البحرية الجزائرية.

وأطلق على الغواصات أسماء “الاوراس و الهقار ” ، وأرقام 031 و 032، على التوالي.

ويعد مشروع 636 “فارشافيانكا”- غواصة تعمل بالديزل والكهرباء متعددة الأغراض، وسعتها 3120 طنا وطولها 73.8 متر وعرضها 9.9 وسرعتها 20 عقدة، ومدى إبحارها تحت الماء- 400 ميل، وقادرة على السير بنفسها 45 يوما. وطاقمها- 52 شخصا.

وتحمل طوربيد الألغام وأسلحة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي “إيغلا” وقد أطلق عليها الناتو اسم “الثقب الأسود” لأنها مخفية.

وهذه الغواصة متعددة الأغراض والمهام، إلا أنها مجهزة بنظام خفض الضوضاء لدرجة لا تستطيع أجهزة “الناتو” الفائقة الحساسية رصد تحركاتها في المحيطات.