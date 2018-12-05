التوقيع على مذكرة تفاهم بين البرلمان الأفريقي والمجلس الاتحادي الإماراتي

أكد جمال بوراس نائب رئيس البرلمان الافريقي دعمه لأن تكون الإمارات عضوا مراقبا في البرلمان الأفريقي ، ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي ، وذلك خلال جلسة مباحثات بأبوظبي ، أمس تركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية وأخر التطورات في المنطقة والعالم

وقال في تصريح نيابة عن ” روجر نوكودو دانغ ” رئيس البرلمان الأفريقي الذي يقود وفدا إفريقيا أن منح الامارات هذه الصفة سيساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأفريقي وكافة برلمانات أفريقيا

ونقل بوراس عن رئيسة المجلس الاتحادي الاماراتي شكرها وتقديرها للجزائر قيادة وشعبا لما أبدوه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات بمناسبة احتفالها باليوم الوطني ، وبما يعكس روح الاخوة والصداقة التي يرعاها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وكانت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي روجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي الذي يضم ” 55″ دولة قد وقعا أمس في مقر المجلس بأبوظبي مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ويعمق الشراكة بين دول القارة الأفريقية و دولة الإمارات العربية المتحدة

رزاقي.جميلة