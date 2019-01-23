التوقيع على تسع اتفاقيات توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

اختتم أمس بالجزائر برنامج دعم الحوكمة السياسية والاقتصادية “سبرينغ”، الذي يندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

“بي3 أ” مسجلا نتائج مرضية وملموسة حسب الشركاء

وصرح المدير الوطني ل”بي 3أ” و “سبرينغ”، جيلالي لبيبات، أن هذا البرنامج سمح بالتوقيع على تسعة عقود إطار واتفاقيتين للتوأمة ، وتم إطلاق برنامج “سبرينغ” الذي حظي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تم استهلاك 63 بالمائة منها، في ديسمبر 2013 لفترة خمس سنوات أي إلى غاية ديسمبر 2018

ويهدف هذا البرنامج لمرافقة الجزائر وجميع دول الجوار المتوسطي، لتحسين الحوكمة الاقتصادية والسياسية ودعم عالم الإعلام والمجتمع المدني،وتركز الأنشطة المنفذة في إطار هذا البرنامج على مكافحة الفساد و تعزيز الحوكمة الديمقراطية وتحسين الوصول إلى الحق والعدالة

وفيما يتعلق بتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ركزت نشاطات “سبرينغ” على تحسين أساليب تسيير المالية العامة، واستهداف السياسة الموازناتية ومشاركة المواطنين والمسؤولية الاجتماعية للمنظماتي حسب السيد لبيبات

رزاقي.جميلة