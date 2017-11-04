أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، أمس بعنابة بأن تشكيلته السياسية تدخل غمار الانتخابات المحلية المقبلة بإرادة قوية لجعل “التنمية المحلية شراكة فعلية بين المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و الولائية والمواطنين”.

وأوضح غول خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة قصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بوسط المدينة وذلك لحساب انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية لـ23 نوفمبر الجاري بأن تشكيلته السياسية تحمل بمناسبة الموعد الانتخابي المقبل مقترحات و إصلاحات تهدف إلى “تحسين قانوني البلدية والولاية وترمي إلى جعل من رئيس البلدية مسؤول و منشط للتنمية و مرافق للاستثمار” .

وأضاف بأن إصلاحات ومقترحات “تاج” تهدف كذلك إلى ترقية وظائف وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي لكي يتسنى له الإشراف المباشر على توزيع عادل للتنمية ما بين البلديات ويعمل على حد تعبيره مع كل الهيئات من أجل تحسين ظروف حياه المواطنين.

ودعا عمار غول، من جهة أخرى إلى ضرورة ترقية دور الأحزاب في تأطير المجتمع مضيفا بأن الطبقة السياسية مدعوة لتدارك العجز المسجل في هذا المجال وذلك من خلال التقرب أكثر من انشغالات المواطنين واهتماماتهم معتبرا في ذات السياق أن التنمية المحلية “ليست ببرامج فحسب بل هي أيضا رجال ومسيرين أكفاء”.

وأمام حضور غصت به قاعة قصر الثقافة، دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر إلى مرافقة مرشحي حزبه والتصويت لصالحهم معتبرا أن قوائم “تاج” للانتخابات المحلية المقبلة تحمل رجال أكفاء وشباب تحركهم إرادة قوية كما قال- للبحث عن حلول لمشاكل التنمية المحلية والبحث عن أفكار مبتكرة لحل مشاكل مياه الشرب والسكن والتشغيل وبعث استثمارات جديدة مولدة للثروة وفرص العمل في الصناعات الخفيفة والسياحة والصيد البحري بمنطقة نابة.

رزاقي جميلة